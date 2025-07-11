«Трактор» подписал контракт с нападающим Михаилом Григоренко

Пресс-служба «Трактора» объявила о заключении контракта с нападающим Михаилом Григоренко. Соглашение с экс-форвардом СКА рассчитано на два года.

«Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, международных турнирах со сборной России, а также Кубке Гагарина, трёхкратным обладателем которого он и является. Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском. Плюсуем сюда отличные человеческие качества и получаем действительно классного нападающего для первых звеньев «Трактора», способного сделать команду ещё конкурентнее», — приводит слова генерального менеджера Алексея Волкова пресс-служба челябинского клуба.

31-летний Григоренко в прошедшем сезоне провёл 71 матч за СКА (с учётом плей-офф), в которых забросил 21 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав 49 очков.

Григоренко — олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023).