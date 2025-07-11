«Я приходил в СКА под Ротенберга». Михаил Григоренко — о переходе в «Трактор»

Нападающий Михаил Григоренко прокомментировал переход из СКА в челябинский «Трактор».

«Я приходил в СКА под Ротенберга. Благодарен ему за сезон. Роман Борисович ушёл из клуба. Пришли новые люди, с которыми не удалось найти общий язык. Желаю всем удачи в новом сезоне. Я очень рад оказаться в новом клубе с огромными амбициями», — приводит слова Григоренко «Матч ТВ».

Григоренко перешёл в СКА из ЦСКА перед началом прошедшего сезона. 31-летний форвард провёл 71 матч за клуб из Санкт-Петербурга (с учётом плей-офф), в которых забросил 21 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав 49 очков. По окончании сезона новый совет директоров СКА объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Романом Ротенбергом.