Хоккеист Шмелёв заявил, что не собирается завершать карьеру

Нападающий Сергей Шмелёв рассказал, что не планирует завершать профессиональную карьеру хоккеиста.

«Сложно сказать, что не получилось в «Нефтехимике», но я не собираюсь завершать карьеру, хочется вернуться в большой хоккей. Планы такие есть. Хоккей здесь зрелищный, быстрее даже, чем в «5х5», надо быстрее думать, времени нет на раскачку. В матчах «3х3» хоккей даже интереснее», — сказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напоним, по ходу прошлого сезона «Нефтехимик» расторг контракт со Шмелёвым. Форвард пришёл в команду по ходу сезона и успел провести 10 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой. Шмелёв начинал регулярный чемпионат КХЛ-2024/2025 в составе «Адмирала», где провёл четыре встречи, в которых отдал одну результативную передачу.