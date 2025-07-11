Шмелёв рассказал о вариантах продолжения карьеры в КХЛ

Нападающий Сергей Шмелёв ответил на вопрос о возможном варианте продолжения карьеры в магнитогорском «Металлурге».

«Агент ведёт разговоры, пока нет никакой конкретики. Вариант подписаться с «Металлургом»? Мне не поступало таких предложений, всё от тренерского штаба зависит. Я ни разу не общался ещё с Разиным.

Он приходил на наши первые тренировки, что-то подсказывал, а когда я приехал, его уже не было, не виделись. Но мне нравится его тренерское видение, у него быстрый хоккей, с шайбой просто так не расстаются, стараются играть в пас», — сказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, по ходу прошлого сезона «Нефтехимик» расторг контракт со Шмелёвым. Форвард пришёл в команду по ходу сезона и успел провести 10 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой.