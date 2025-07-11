Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук ответил на вопрос, жаль ли ему «Эдмонтон»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук ответил на вопрос, жаль ли ему «Эдмонтон»
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук признался, что не испытывает жалости к «Эдмонтон Ойлерз». «Пантеры» дважды побеждали «нефтяников» в финальных сериях плей-офф — 4-3 в 2024-м и 4-2 в 2025 году.

«Тяжело выигрывать Кубок Стэнли два года подряд. Я слышал от канадцев с Запада несколько высказываний в духе: «Неужели вы не могли дать «Эдмонтону» победить?» или «Тебе их жаль?» Я никого не жалею. Когда мы уступили «Вегасу» несколько лет назад, всем было на нас наплевать», — приводит слова Ткачука Sportskeeda со ссылкой на Edgewood Tahoe.

Напомним, «Флорида» проиграла «Вегас Голден Найтс» в решающей серии Кубка Стэнли — 2023 со счётом 1-4.

Материалы по теме
Мэттью Ткачук ответил на вопрос, нужна ли ему хирургическая операция в межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android