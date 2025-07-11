Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук ответил на вопрос, жаль ли ему «Эдмонтон»

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук признался, что не испытывает жалости к «Эдмонтон Ойлерз». «Пантеры» дважды побеждали «нефтяников» в финальных сериях плей-офф — 4-3 в 2024-м и 4-2 в 2025 году.

«Тяжело выигрывать Кубок Стэнли два года подряд. Я слышал от канадцев с Запада несколько высказываний в духе: «Неужели вы не могли дать «Эдмонтону» победить?» или «Тебе их жаль?» Я никого не жалею. Когда мы уступили «Вегасу» несколько лет назад, всем было на нас наплевать», — приводит слова Ткачука Sportskeeda со ссылкой на Edgewood Tahoe.

Напомним, «Флорида» проиграла «Вегас Голден Найтс» в решающей серии Кубка Стэнли — 2023 со счётом 1-4.