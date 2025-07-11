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Хоккеист Шмелёв оценил перспективы развития хоккея 3х3

Хоккеист Шмелёв оценил перспективы развития хоккея 3х3
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Нападающий Сергей Шмелёв считает, что у хоккея 3х3 есть хорошие перспективы, и отметил интерес со стороны болельщиков.

«У меня семья ходит на каждую игру, маленькая, но поддержка всегда есть. Здесь их уже все знают, с ребятами всеми знакомы. Есть свои приятные моменты. Нет такого, что какой-то матч сыграешь спокойно, всё в напряжении, на эмоциях. Столько эмоций потратить за 20 минут — где-то и фору даст хоккей 3х3 большому хоккею.

Уровень хороший, нет такого, что люди приехали просто поиграть. Даже ветераны такой хоккей показывают — не уступают никому. Думаю, что перспективы у хоккея 3х3 есть, он интересен болельщикам, каждый год если будет развиваться всё дальше — полные стадионы будут», — сказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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