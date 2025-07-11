Шмелёв – о финальных матчах в чемпионате «КХЛ 3х3»: тяжело, все играют от обороны

Нападающий Сергей Шмелёв высказался о финальных матчах в чемпионате «КХЛ 3х3» и объяснил, почему решил участвовать в турнире в составе «Металлурга».

«Тяжёлые матчи, все играют от обороны, тяжелее взламывать оборону. Это плей-офф всё-таки, поэтому также как и в большом хоккее все играют на результат, совсем другая игра идёт, меньше голов, меньше моментов, меньше атак, зрелищность теряется. Главное – надёжно.

Почему «Металлург»? Меня Евгений Тимкин пригласил, спросил хочу ли сыграть – позвал, я приехал. Позвонил, я согласился. После первого тура как сыграли в целом разобрался что здесь и как», – сказал Шмелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.