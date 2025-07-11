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Пять клубов интересуются защитником «Питтсбурга» Карлссоном — источник

Пять клубов интересуются защитником «Питтсбурга» Карлссоном — источник
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Защитником «Питтсбург Пингвинз» Эриком Карлссоном интересуются несколько клубов НХЛ, сообщает RG. Действующий контракт 35-летнего шведа с зарплатой $ 10 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027.

По информации источника, хоккеист интересен «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Юте Мамонт».

В прошлом сезоне Карлссон провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 53 (11+42) очка при показателе полезности «-24».

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» ведёт переговоры с «Детройтом» об обмене шведского защитника. Уточняется, что в рамках этой сделки «Пингвинз» могут получить нападающего Йонатана Берггрена.

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