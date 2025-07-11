ХК «Сочи» заключил контракт канадским защитником Ноэлем Хёфенмайером

26-летний канадский защитник Ноэль Хёфенмайер подписал однолетний контракт с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба южного клуба в телеграм-канале.

Всю профессиональную карьеру канадец провёл в Северной Америке, выступая за различные клубы OHL, ECHL и АХЛ. В 2017 году Хёфенмайер был выбран «Аризоной Койотс» в четвёртом раунде драфта под общим 108-м номером, но в НХЛ так и не дебютировал.

В АХЛ защитник в общей сложности провёл 278 матчей и набрал 138 (40+98) очков. В минувшем сезоне Хёфенмайер играл за два клуба АХЛ – «Бейкерсфилд Кондорс» (11 матчей, 7 очков) и «Лаваль Рокет» (38 матчей, 16 очков).