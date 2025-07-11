Панарин объяснил, почему после каждого его успешного сезона следует спад

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что после каждого его успешного сезона почти всегда следует спад и попытался объяснить, почему это происходит.

— В молодости тебе наверняка говорили: «Ты талант». Тебя это расслабляло или собирало?

— Однозначно не ответишь. В каких-то моментах расслабляло, когда был успех. У меня есть тенденция: когда успешно провожу сезон, у меня обязательно идёт просадка до времени, пока не получу пинок.

— Как ты это ощущаешь, о тебе много пишут в прессе, очки?

— Больше по личным результатам. Правильно ли ешь свой хлеб, делаешь больше, чем от тебя ждут. Такие вещи. Это началось с детства. Только добивался успеха в команде, становился лучшим, так в следующем сезоне… Думаю, такой характер, фокуса не хватает надолго, — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.