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Панарин объяснил, почему после каждого его успешного сезона следует спад

Панарин объяснил, почему после каждого его успешного сезона следует спад
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что после каждого его успешного сезона почти всегда следует спад и попытался объяснить, почему это происходит.

— В молодости тебе наверняка говорили: «Ты талант». Тебя это расслабляло или собирало?
— Однозначно не ответишь. В каких-то моментах расслабляло, когда был успех. У меня есть тенденция: когда успешно провожу сезон, у меня обязательно идёт просадка до времени, пока не получу пинок.

— Как ты это ощущаешь, о тебе много пишут в прессе, очки?
— Больше по личным результатам. Правильно ли ешь свой хлеб, делаешь больше, чем от тебя ждут. Такие вещи. Это началось с детства. Только добивался успеха в команде, становился лучшим, так в следующем сезоне… Думаю, такой характер, фокуса не хватает надолго, — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.

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