«Дурь в голову полезла». Панарин рассказал о своей жизни в период пандемии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как столкнулся с безразличием в период пандемии и начал обесценивать свои заслуги.

«В ковид много думал об этом и даже расстраивался, потому что год контракта, всё идёт по лестнице, даже если нет кубка, есть успешный сезон или два, и всё, у тебя контракт. Ты не можешь расслабиться постоянно, и вот, подписал этот семилетний контракт, думаю, давай кайфовать (смеётся).

В какой-то момент столкнулся с безразличием, расслабился. Лезли дурные мысли в голову: «Хоккей — ерунда, за шайбой бегаю, одно и тоже, вон там люди ракеты в космос запускают». Это было в год коронавируса. Я в этих мыслях подобесценился. Начал получать удовольствие, расслабился, дурь в голову полезла, стал обесценивать свои заслуги.

Заметил, что не читаю спортивные сайты. Они иногда меня расстраивают, когда вижу дрянь всякую, зачем мне это нужно? Но, на самом деле, они тебя держат в пузыре целей и побед, когда читаешь про других ребят, заряжают. Когда отстраняешься, то не чувствуешь своей коммуны, важности процесса», — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.