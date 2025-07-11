Артемий Панарин: в детстве не думал, что я средний, думал, что особенный

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что в юном возрасте его талант размывала физика, потому что он был не особо заметен и эффективен до тех пор, пока не окреп.

— Из твоего потока в интернате есть такие же успешные парни?

— Я бы так не сказал.

— Они мотивировались твоим успехом, когда все вокруг знали про твой талант?

— Тогда мы плюс-минус были одинаковыми. Есть примеры хоккеистов моего года, про которых уже в 13 лет было понятно, что они будут играть в НХЛ. У меня такого не было.

Да, все видели талант, отмечали игровое мышление, но я был худым и маленьким, не хватало мощи. Мой талант размывала физика, точнее, не был я особо заметен и эффективен, пока не окреп.

Не думал, что я средний, думал, что особенный (улыбается). Говорили, что этот талантливый, вроде как может, это поднимало духа. Иногда, конечно, действовало не так как хотелось (улыбается). Но всегда ощущал себя особенным, когда в школе учителя всё время говорили: «Бегаете, балбесы, за шайбой, из вас максимум 1-2 выйдут». Каждый думал, что это будет он, — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.