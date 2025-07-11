Панарин рассказал, как приобрёл большую мотивацию и серьёзное отношение к игре

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как в 14 лет проиграл конкуренцию в команде после чего стал активнее тренироваться. Форвард отметил, что это помогло ему приобрести большую мотивацию и серьёзное отношение к игре.

— Читал про Бензема, ему в юношеских командах чего-то не хватало. Потом все в интернате или академии ушли на каникулы, а он всё лето тренировался, пока остальные отдыхали.

— У меня было то же самое. Сейчас в размышлении, как правильно, потому что дети, нужно подготовить. Точного рецепта нет, но пытаюсь приблизить.

Я лет до 14 ходил на тренировки, любил выигрывать, не любил проигрывать. Не думал о прогрессе вообще. И в какой-то переходный момент с 14 до 16 лет проиграл конкуренцию в команде нападающим, таким же, как я, нелюбящим бегать в оборону, по очкам и голам. Это всё равно важно для спортсмена командного вида спорта.

В этот момент подзавёлся, начал дорабатывать. Идём из столовой, я на скакалке. Где нужно было подниматься, запрыгивал коньковым шагом, не имеет значения, где это было. Пытался улучшиться за счёт мелочей. Не знаю, сработало ли, но мотивация стала больше, а отношение — серьёзнее. По нарастающей меня начали брать во вторую команду, достаточно сразу взяли в первую, — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.