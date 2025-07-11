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Артемий Панарин высказался о влиянии конкуренции внутри команды на мотивацию

Артемий Панарин высказался о влиянии конкуренции внутри команды на мотивацию
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о том, как конкуренция внутри команды влияет на личные результаты и даёт дополнительную мотивацию.

«В команде общая цель — выиграть кубок. Командная история достаточно банальна, у каждого ещё есть, начиная с семей, цели, финансовые перспективы, пусть каждый расставит сам. Это тоже всё важно, а всё это растёт от того, какой результат на льду показываешь. В целом, это немаленькая мотивация. Для того, чтобы быть лучшим — нужно работать. Если в команде находится нападающий, показывающий хорошие результаты, скажу честно, хотел бы делать это лучше.

В моём случае лучше, когда такой нападающий играет у тебя в команде, а не в другой. Потому что я с ним конкурирую в самолёте, тренажёрном зале, смотрю на него, он на меня. Исполняем одну цель, но у нас здоровая конкуренция за любовь зрителя. Либо иметь мотивацию быть лучше него. Не обязательно делать также, можно идти другим путём. Может, он вообще всё неправильно делает», — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.

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