Максим Рыбин отреагировал на уход Михаила Григоренко из СКА

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал уход форварда Михаила Григоренко из санкт-петербургского клуба. 31-летний нападающий расторг контракт с армейцами и подписал двухлетнее соглашение с «Трактором».

– Я немножко удивлён. В первую очередь это олимпийский чемпион. Сильный, мощный, хороший форвард. Если в СКА приняли такое решение, то значит так тому и быть. Мы можем это принять только как факт.

– Как вам его сезон в СКА?

– Что-то получалось, что-то нет. В целом, достаточно хорошая статистика. И, в целом, достаточно хорошо играл.

– Локтионов, который присоединился к СКА ранее, равноценная замена?

– Локтионову – 35 лет. Запас по возрасту ещё есть. Двухлетний контракт – хорошо для него. Ларионов значит знает этого игрока и подписал его, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

Григоренко перешёл в СКА из ЦСКА перед началом прошедшего сезона. Форвард провёл 71 матч за санкт-петербургский клуб с учётом плей-офф, в которых забросил 21 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав 49 очков.