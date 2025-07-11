Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Рыбин отреагировал на уход Михаила Григоренко из СКА

Максим Рыбин отреагировал на уход Михаила Григоренко из СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал уход форварда Михаила Григоренко из санкт-петербургского клуба. 31-летний нападающий расторг контракт с армейцами и подписал двухлетнее соглашение с «Трактором».

– Я немножко удивлён. В первую очередь это олимпийский чемпион. Сильный, мощный, хороший форвард. Если в СКА приняли такое решение, то значит так тому и быть. Мы можем это принять только как факт.

– Как вам его сезон в СКА?
– Что-то получалось, что-то нет. В целом, достаточно хорошая статистика. И, в целом, достаточно хорошо играл.

– Локтионов, который присоединился к СКА ранее, равноценная замена?
– Локтионову – 35 лет. Запас по возрасту ещё есть. Двухлетний контракт – хорошо для него. Ларионов значит знает этого игрока и подписал его, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

Григоренко перешёл в СКА из ЦСКА перед началом прошедшего сезона. Форвард провёл 71 матч за санкт-петербургский клуб с учётом плей-офф, в которых забросил 21 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав 49 очков.

Материалы по теме
«Я приходил в СКА под Ротенберга». Михаил Григоренко — о переходе в «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android