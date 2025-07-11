«Не можешь уснуть, потому что недоволен». Панарин — о мыслях разочарования хоккеем

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос, когда впервые у него появились мысли разочарования хоккеем.

— Ты говорил про мысли разочарования хоккеем. Расскажи, как это было?

— Это ещё было в «Коламбусе» до семилетнего контракта. Думаю, от усталости, потому что каждый год, начиная с 14 лет, когда мотивация пришла, ты начинаешь пахать. И не только физически, ты переживаешь за результат, не можешь уснуть, потому что недоволен. Думаю, эта усталость привела к таким мыслям, — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.

Форвард выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 80 встречах, в которых записал в свой актив 37 голов и 52 результативные передачи при коэффициенте полезности «-9». За «Коламбус Блю Джекетс» Артемий выступал с 2017-го по 2019 год.