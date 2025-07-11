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«А почему нет?» Щитов — о сравнениях Андреянова с Бобровским

«А почему нет?» Щитов — о сравнениях Андреянова с Бобровским
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Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов высказался о сравнениях голкипера ЦСКА Петра Андреянова с вратарём «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским. Ранее Андреянова на драфте НХЛ 2025 года под общим 20-м номером выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

«А почему нет? В Америке индустрия хоккейная хорошо развита, в том числе журналистика. Там постоянно кого-то с кем-то сравнивают. Какие-то качества, какой-то игровой стиль. Но это не говорит ведь о том, что Андреянов сейчас играет, как Бобровский. В чем-то он сейчас похож, возможно, на молодого Бобровского. Поэтому такие сравнения всегда будут, нужно подогревать интерес, там этим и занимаются», – приводит слова Щитова LiveResult.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ 2025 года.

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