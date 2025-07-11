Мэттью Ткачук: потрясающе, что игроки готовы остаться во «Флориде» за меньшие деньги

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук прокомментировал решение клуба заключить контракты с форвардом Брэдом Маршаном и защитником Сетом Джонсом. Напомним, «Флорида» выменяла обоих игроков на дедлайне в прошлом сезоне.

«Мне очень понравилось это решение. Я знал, что они помогут нам преодолеть трудности. Теперь они здесь на следующие пять лет, Маршан — даже на шесть. Это два человека, вписывающихся в культуру клуба и являющихся связующим звеном. Нам повезло.

Мне кажется забавным, что спортсмены хотят играть в хоккей в Южной Флориде и готовы остаться за меньшие деньги. Это потрясающе, здесь лучшее место для игры в НХЛ. Надеюсь, мы не остановимся на двух Кубках Стэнли», — приводит слова Ткачука Sportskeeda со ссылкой на Edgewood Tahoe.

37-летний Маршан подписал контракт с «Флоридой» на шесть лет и общую сумму $ 31,5 млн. Соглашение 30‑летнего Джонса действует до завершения сезона‑2029/2030. Общая сумма контракта составляет $ 35 млн.