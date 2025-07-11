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«Вначале был синдром отмены». Панарин рассказал про свой кнопочный телефон

«Вначале был синдром отмены». Панарин рассказал про свой кнопочный телефон
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как привыкал к кнопочному телефону и как на него реагировали окружающие.

— Согласись, это привлекает внимание.
— Вопросы привлекают. Не знаю, как люди реагируют, но на самом деле они все такие: «Вау, тоже так хочу». Там есть YouTube, но стрелочку водить тяжело. Я тоже перегрузился из-за всей этой информации? Конечно, все вот эти истории, которые случились, имеют информационное отравление.

Вначале очень сильно на контрасте это ощущалось, истории уже три года. Это новая рутина, понимаю, что она правильная. Когда начал это делать, в глаза бросалось, как много люди смотрят в экран. Ждёшь лифт, человек смотрит в него, вообще тебя не замечает. Сейчас к этому нормально отношусь.

— Был синдром отмены?
— Конечно, был, в начале. Раздражало, что после игры проходило четыре минуты, люди проверяют соцсети. В 17 лет у нас в раздевалке был запрещён телефон, сразу штраф. Сейчас мы перешли грань: человек в зале, ему приходят уведомления. Вон, в КХЛ у человека выпал [телефон] из трусов на льду (улыбается). Может, реально ему завалился, не суть.

— А у тебя нет такого, что едешь на игру, настраиваешься в наушниках?
— Я заказал себе плеер, куда нужно закачивать. Из-за лени ничего не сделал, в итоге игры начались, так и не сделал. Кайфанул от другого. Лет пять пропускал звуки: кто-то оторвал ленту, разговоры, коллектив, шутки. Всё то, по чему будешь скучать, когда закончим, — по атмосфере в раздевалке. Нигде не возьмёшь, никак не купишь. Вот эти истории в наушниках пропускаешь, не стал делать плеер, и всё нормально, — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.

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