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Артемий Панарин вспомнил забавную историю, как он с Кареном Хачановым стрелял из лука

Артемий Панарин вспомнил забавную историю, как он с Кареном Хачановым стрелял из лука
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как на совместном отдыхе 20-я ракетка мира теннисист Карен Хачанов чуть не получил травму перед US Open во время стрельбы из лука.

«Из лука стреляю в США, плечо так дёрнул. У меня, кстати, есть видео с Кареном Хачановым. Мы жарили шашлык, у него рука длиннее, а лук настроен под меня. Мы навеселе, а там у меня кабан стоит неживой, муляж, я днём постреливаю (улыбается). Мы ему натягиваем, а лук тяжело натягивается, у него рука зашла под тетиву, а играть на US Open через три дня. Он (показывает выстрел. — Прим. «Чемпионата»), у него просто такой большой волдырь (вероятно, имеется ввиду синяк. — Прим. «Чемпионата») выпер из руки. Я сначала: «ха-ха-ха», потом он это показал. Начали мазями растирать, вот такая история с луком», — сказал Панарин на Kuji podcast в VK Video.

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