«Юнисон-Москва» пропустит следующий сезон ВХЛ

Хоккейный клуб «Юнисон-Москва» принял решение приостановить участие в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею — ВХЛ на сезон-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«На основании внутреннего анализа текущей организационно-финансовой ситуации, а также в связи с невозможностью согласовать график проведения домашних матчей на одной арене, хоккейный клуб «Юнисон-Москва» принял решение приостановить участие в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею — ВХЛ на сезон-2025/2026», — говорится в заявлении.

Таким образом, в ВХЛ сезона-2025/2026 примут участие 32 команды. Отмечается, что календарь матчей, а также статус хоккеистов «Юнисон-Москва» будет рассмотрен на заседании Правления лиги, которое состоится 15 июля.

Клуб был основан в 2022 году. В прошлом сезоне команда впервые выступала в ВХЛ и по итогам регулярного чемпионата заняла предпоследнее, 32-е место.