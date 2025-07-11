Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юнисон-Москва» пропустит следующий сезон ВХЛ

«Юнисон-Москва» пропустит следующий сезон ВХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный клуб «Юнисон-Москва» принял решение приостановить участие в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею — ВХЛ на сезон-2025/2026. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«На основании внутреннего анализа текущей организационно-финансовой ситуации, а также в связи с невозможностью согласовать график проведения домашних матчей на одной арене, хоккейный клуб «Юнисон-Москва» принял решение приостановить участие в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею — ВХЛ на сезон-2025/2026», — говорится в заявлении.

Таким образом, в ВХЛ сезона-2025/2026 примут участие 32 команды. Отмечается, что календарь матчей, а также статус хоккеистов «Юнисон-Москва» будет рассмотрен на заседании Правления лиги, которое состоится 15 июля.

Клуб был основан в 2022 году. В прошлом сезоне команда впервые выступала в ВХЛ и по итогам регулярного чемпионата заняла предпоследнее, 32-е место.

Материалы по теме
Подготовка «Кузнецких Медведей» к сезону отложилась из-за состояния льда на аренах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android