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Просветов — о ЦСКА: величайший клуб Европы, в нём играли легенды: Третьяк, Харламов

Просветов — о ЦСКА: величайший клуб Европы, в нём играли легенды: Третьяк, Харламов
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Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов назвал ЦСКА величайшим клубом Европы. Напомним, в мае 2025 года контракт игрока с армейским клубом был расторгнут по обоюдному согласию.

– Говорят, в ЦСКА большое давление на игроков. Вы это ощущали?
– Конечно. Это величайший клуб Европы, в нём играли такие легенды, как Третьяк, Харламов. Давление есть, но оно приятное. Это мечта – играть за такие клубы, как ЦСКА, «Динамо», «Спартак», в НХЛ это «Чикаго», «Монреаль». Но и у «Калгари» есть своя большая история. Чувствуешь ответственность, потому что за тебя болеет весь город. Это честь и привилегия, – приводит слова Просветова «ВсеПроСпорт».

Просветов пополнил состав ЦСКА перед сезоном-2024/2025. Голкипер принял участие в 38 играх регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

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