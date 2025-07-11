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«Сан-Хосе» заключил контракт с форвардом Джеффом Скиннером

«Сан-Хосе» заключил контракт с форвардом Джеффом Скиннером
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Клуб «Сан-Хосе Шаркс» на своём официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Джеффом Скиннером на сумму $ 3 млн.

В минувшем сезоне 33-летний форвард набрал 29 (16+13) очков в 72 играх за «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате. Также он впервые в своей карьере сыграл в плей-офф, где в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка.

Скиннер выступает в НХЛ уже 15 лет, за это время принял участие в 1078 играх, в которых набрал 699 (373+326) очков. Нападающий выступал за «Каролину Харрикейнз», «Баффало Сэйбрз» и «Эдмонтон». Он был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2010 года в первом раунде под общим седьмым номером.

На международных соревнованиях Скиннер четыре раза представлял Канаду на чемпионатах мира (2011, 2012, 2013, 2017), в последний раз помог команде завоевать серебряную медаль.

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