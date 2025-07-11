Михаил Григоренко обратился к болельщикам «Трактора» после ухода из СКА

Нападающий Михаил Григоренко обратился к болельщикам «Трактора» после перехода в челябинский клуб. Напомним, ранее форвард покинул СКА и подписал подписал двухлетний контракт с «Трактором».

«Всем привет, болельщики «Трактора»! Я очень рад присоединиться к команде. Жду встречи со всеми вами. Надеюсь, в этом сезоне мы порадуем вас заброшенными шайбами, красивой игрой. И также надеюсь, что в этом сезоне мы сможем привезти Кубок Гагарина в Челябинск», — сказал Григоренко на видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Григоренко перешёл в СКА из ЦСКА перед началом прошедшего сезона. Форвард провёл 71 матч за санкт-петербургский клуб с учётом плей-офф, в которых забросил 21 шайбу и отдал 28 результативных передач, набрав 49 очков.