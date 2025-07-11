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Новичок «Юты» Шмидт: не хочу, чтобы всё закончилось на одном трофее

Новичок «Юты» Шмидт: не хочу, чтобы всё закончилось на одном трофее
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Защитник «Юты Мамонт» Нейт Шмидт выразил надежду, что команда сможет выйти в финал Кубка Стэнли. Ранее хоккеист перешёл в «Юту» из «Флориды Пантерз», вместе с которой стал обладателем Кубка Стэнли в минувшем сезоне.

«У нас складывается более сплочённая команда. Пришёл я, пришли ещё ребята, которые уже выигрывали. И вот с таким мышлением начинается цепная реакция. Игроки начинают входить во вкус. Я только что почувствовал это сам — и теперь не могу дождаться нового шанса.

На прошлой неделе я уже был в зале, просто чтобы быть уверенным, что буду готов к следующему сезону. Не хочу, чтобы всё закончилось на одном Кубке. Мечтаю вернуться туда [в финал] снова. Это слишком классное чувство, чтобы не делиться им с людьми, которые были рядом и помогли тебе туда попасть», — приводит слова Шмидта KLS.

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