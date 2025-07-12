«Я ему написал — давай зажжём в этом году». Свечников — о связке с Гальченюком в «Амуре»

Новичок «Амура» нападающий Евгений Свечников высказался по поводу возможной игры в одном звене с американским форвардом хабаровского клуба Алексом Гальченюком.

«С Алексом мы знакомы, раньше во Флориде летом частенько играли в турнирах по хоккею «3 на 3». Он крутой хоккеист, столько матчей в НХЛ провёл, чувствует игру, и у нас с ним взаимопонимание было в этих турнирах, хотя они и такие, не самые серьёзные. Мы с ним уже общались, он скинул мне уже все данные по жилью, секреты по перелётам. Я ему написал, мол, братан, давай зажжём в этом году. Будет прикольно, если мы все вместе с главным тренером создадим что-то новое и запоминающееся, в хорошем смысле, нанесём удар по лиге. Настроение реально боевое. Я очень замотивирован. А что касается троек и сочетаний, то я готов играть хоть с кем и хоть где, лишь бы пользу приносил и команда побеждала», — приводит слова Свечникова пресс-служба хабаровского клуба.

Напомним, в межсезонье 28-летний Свечников подписал однолетний контракт с «Амуром». Гальченюк перешёл в хабаровский клуб перед началом прошлого сезона. В регулярном чемпионате КХЛ-2024/2025 американец провёл 59 матчей и набрал 38 (20+18) очков.