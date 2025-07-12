Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Сан-Хосе» назвали цель команды на предстоящий сезон

В «Сан-Хосе» назвали цель команды на предстоящий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир рассказал о целях команды в предстоящем сезоне НХЛ-2025/2026.

«Последние пару лет мы, по сути, сходили с дистанции к Новому году. Так что, если мы продержимся до марта, это будет хорошо. Но я никогда не хотел возлагать надежды на определённое количество побед и поражений. Я просто думаю, что, если мы будем становиться лучше, конкурентоспособнее от матча к матчу и будем учиться на опыте прошлого года, это будет шагом в правильном направлении», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.

В это межсезонье ряды «акул» пополнили российский защитник Дмитрий Орлов, его коллега по амплуа Йон Клингберг, форвард вратарь Алекс Неделькович, форвард Джефф Скиннер и другие известные игроки. Напомним, в прошлом сезоне «Сан-Хосе» занял последнее, 16-е место в Западной конференции НХЛ.

Материалы по теме
Российский защитник станет лидером клуба НХЛ? Какие перспективы у Орлова в «Сан-Хосе»
Российский защитник станет лидером клуба НХЛ? Какие перспективы у Орлова в «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android