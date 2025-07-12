В «Сан-Хосе» назвали цель команды на предстоящий сезон

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир рассказал о целях команды в предстоящем сезоне НХЛ-2025/2026.

«Последние пару лет мы, по сути, сходили с дистанции к Новому году. Так что, если мы продержимся до марта, это будет хорошо. Но я никогда не хотел возлагать надежды на определённое количество побед и поражений. Я просто думаю, что, если мы будем становиться лучше, конкурентоспособнее от матча к матчу и будем учиться на опыте прошлого года, это будет шагом в правильном направлении», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.

В это межсезонье ряды «акул» пополнили российский защитник Дмитрий Орлов, его коллега по амплуа Йон Клингберг, форвард вратарь Алекс Неделькович, форвард Джефф Скиннер и другие известные игроки. Напомним, в прошлом сезоне «Сан-Хосе» занял последнее, 16-е место в Западной конференции НХЛ.