«Для них — хоть на крокодиле». Якупов — о выезде на лошади к болельщикам «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов ответил на вопрос о внимании болельщиков на мексиканской вечеринке «Буэнос Летос», которая прошла 9 июля в Омске.

— Толпа людей в Омске на мероприятии с тобой, тебя буквально не хотели отпускать. Что чувствуешь в такие моменты?

— Это очень круто, безусловно, такого больше нигде нет, чтобы вот так встречали и болели искренне. Да и организацию от клуба нельзя не отметить: предоставили билеты, машину с водителем, отель. Настолько всё чётко происходит! Наверное, так и должно быть в профессиональном спорте. И здесь, на вечеринке, столько народа… Мы, участвуя в таких вещах, отдаём некий должок болельщикам, которые выкладываются на стадионе, переживают за нас.

— Ты появился перед публикой на лошади. Как ощущения?

— Я никогда не ездил верхом, слегка опасался упасть или что-то в этом роде. Болельщикам вся эта атмосфера понравилась и зашла — отлично. Для них готовы и на лошади, и на крокодиле. Думал, будет тяжелее, но всё закончилось хорошо, все довольны, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате».