«Матрас подыскиваю». Евгений Свечников — о предстоящих дальних перелётах в «Амуре»

Новичок «Амура» нападающий Евгений Свечников ответил на вопрос о дальних перелётах, предстоящих игроку в хабаровской командой в новом сезоне.

— Играя за «Сан-Хосе», ты немало летал. Но это ничто по сравнению с тем, что тебе предстоит в «Амуре». Стандартный вопрос: готов ли к жизни в самолётах?

— Да пока не очень представляю, что это и как это. Пойму в процессе. Но я готов вообще ко всему. Закупил уже всё, что можно: компрессионные носки, компрессионные штаны, сейчас матрас подыскиваю, подушки, гамак, ха-ха, — приводит слова Свечникова пресс-служба хабаровского клуба.

Напомним, в межсезонье 28-летний Свечников подписал однолетний контракт с «Амуром». В прошлом сезоне форвард выступал за нижегородское «Торпедо» и записал на свой счёт 13 заброшенных шайб и 11 голевых передач в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, ещё три игры он провёл в Кубке Гагарина.