Якупов: Ги Буше — это человек, который хочет победить. Мы к такому где-то не привыкли

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о сотрудничестве с главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Ты недавно говорил, что при первой встрече с Ги Буше тебя трясло. Затем привык? Наступила новая зона комфорта?

— Трясло не в плане, что я боялся. Имел в виду само ожидание этого первого дня, желание узнать, что он хочет, как всё будет, потому что человек зашёл просто с каменным лицом – погнали! Ещё и ситуация такая была турнирная тогда… Конечно, переживал, задавался вопросом, смогу ли я. Потом уже стало так: комфортно, когда ты выполняешь задание, комфортно в физическом плане, что разбегались, немного полегче стало. Всё, что от нас требовалось, Ги выжимал из нас, и так мы шли-шли, и это нормально.

— Буше – последовательный тренер? Его поведение в этом смысле предсказуемо?

— Да, однозначно. Если делаешь как нужно – вопросов нет, подойдёт и подскажет что-то. Если не выполняешь – один раз сказали, два, три и до свидания! Никогда он не лукавит, всегда говорит, как есть, кто бы ты ни был. Никогда не переходит на личности или оскорбления, защищает своих игроков до последнего. И мы в команде относимся также не только к нему, но и ко всему тренерскому штабу. Там же Буше не один работает: и Свитов, и Барр, и Подконицки – да у всех единый посыл, все хотят помочь.

Так что всё по делу, рабочая обстановка, которая и должна быть. Просто мы где-то к этому не привыкли. У кого-то вообще не было иностранных тренеров в карьере. А вот человек приехал и показывает для кого-то другую сторону медали. Это и есть человек, который хочет победить! И требует от тебя такого же профессионализма, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате».