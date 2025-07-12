Якупов — об уходе Р. Буше: спокойно принял. Без него «Авангард» вчетвером играть не будет

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал переход нападающего омского клуба Рида Буше в «Автомобилист».

— Удивил ли тебя уход Рида Буше из «Авангарда»?

— Нет. Я просто знаю, что давно шёл диалог его с клубом и ни к чему не пришёл. Просто рано или поздно наступает предел: руководители не будут постоянно ждать, ходить за определённым игроком. Я не про Рида конкретно говорю, а в целом. Были всякие обстоятельства, я никого не виню и не оправдываю, с Буше у меня ровные отношения, он голеадор настоящий, цифры говорят сами за себя. Но я как-то спокойно воспринял.

Бывает, что играешь с партнёрами по пять-семь лет, семьями общаешься, ужинать вместе ходишь, а потом переходят в другую команду и связь на этом заканчивается. Люди приходят и уходят, это просто жизнь. Всё меняется, команда идёт вперёд в новом составе. Так что слишком переживать, скучать или жаловаться, что кого-то не хватает, не нужно. Как говорят, незаменимых людей не бывает. Опять же, я не конкретно Рида имею в виду, его здесь в Омске обожают, он рекорды побил, голы втыкал, в чемпионский год был ключевой игрок. Но без него мы вчетвером не будем играть. Поставят другого, и будем двигаться вперёд. Ему только удачи и терпения, потому что я понимаю, что тяжело жить вдалеке от семьи, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате».