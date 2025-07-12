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«Боб, как? Ты же не хотел!» Якупов — о звонке Хартли после назначения в «Локомотив»

«Боб, как? Ты же не хотел!» Якупов — о звонке Хартли после назначения в «Локомотив»
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«Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал назначение Боба Хартли главным тренером «Локомотива».

— Что скажешь о возвращении Хартли в КХЛ?
— Да сильная команда опять будет у «Локомотива»! Плюс ещё один топовый тренер в лиге, амбициозный, против которого будет тяжело. Я реально в шоке был. У нас с Хартли хорошие отношения, я ему позвонил, поздравил, он рассказал свои причины. Я говорю: «Боб, как? Ты же не хотел, ты что делаешь?» (Смеётся). Но у нас в «Авангарде» офигенная команда, у нас тренер – для меня лучший тренер, это только так надо воспринимать. Я не хочу уже в прошлое смотреть. На льду никто никому не будет уступать, я буду доверяться только тем людям, с которыми сейчас работаю.

Да, это было очень неожиданно. И ещё ведь закрадывалось в голову, что Никитин перешёл в ЦСКА, и раз — «Локомотив» чуть ослабеет. Потому что на место Никитина надо было топа ставить, чтобы он также дисциплину, систему прививал. Думал: «Фух, Ярославль сейчас подсядет немного». А тут бац – Хартли! Ещё одна мясорубка начинается. Это будет реально тяжело, мучиться теперь (смеётся). Но мы хоккей его знаем, да и у нас всё будет классно, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

Полную версию эксклюзивного интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате».

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