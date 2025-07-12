Якупов: Хартли и Радулов 100% сработаются. Боб его знает ещё с детства!

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался по поводу предстоящей совместной работы главного тренера Боба Хартли и нападающего Александра Радулова в «Локомотиве».

— Как считаешь, Хартли с Радуловым сработаются?

— Да 100%. Боб его знает ещё с детства! Когда Радулов в «Квебеке» играл (2004-2006 годы. — Прим. «Чемпионата»), Хартли где-то рядом там был. У них какой-то контакт точно есть. Да и в целом Радулов везде сыграет, в любой команде и с любым тренером, а здесь всё будет по заданию, по системе. Прошлый сезон показал, что он это умеет. Уверен, что у них всё получится, — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Этим летом стало известно о его назначении главным тренером в «Локомотив».

Полную версию эксклюзивного интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате».