Агент Кузнецова: скорее Евгений окажется в «Каролине», чем вернётся в «Вашингтон»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о ситуации с продолжением карьеры российского нападающего в НХЛ.

«Я не хочу давить на клубы. Мы ищем лучшие варианты. У него огромный опыт в НХЛ. Но это не будет какой-то крупный контракт. Евгений хочет доказать, что он по-прежнему тот самый Кузнецов. Но подписать такого игрока – это всегда вызов для клуба», – приводит слова Бабаева La Page Sportive.

Также агент ответил на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в «Вашингтон».

«Не думаю. Скорее уж он окажется в «Каролине», чем снова вернётся в «Кэпиталс». Не вижу, как это вообще возможно», – сказал Бабаев.

Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне 32-летний форвард в составе СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков.