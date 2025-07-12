«Весь город захотел, чтобы я ушёл». Райан Ривз — об обмене из «Торонто»

Канадский нападающий Райан Ривз прокомментировал свой обмен из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Сан-Хосе Шаркс».

«В начале сезона был недостаток доверия. Казалось, что если я раз сыграю плохо, то окажусь в запасе на 4, 5, 6, 7, 8, 9 игр. Я возвращался, играл хорошо, и меня тут же убирали из состава. Я так и не смог набрать обороты.

В конце сезона я сказал генменеджеру, что у нас не складывается. Наверное, он тоже думал, что пора расставаться, раз отправил вниз через отказы.

Свой первый сезон в клубе я начал очень хорошо. Потом дела пошли плохо и весь город захотел, чтобы я ушёл», – приводит слова Ривза The Score.

Ривз был выбран «Сент-Луис Блюз» в пятом раунде под общим 156-м номером драфта НХЛ 2005 года. В прошедшем сезоне 38-летний форвард провёл 35 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись тремя результативными передачами.