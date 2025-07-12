Минимальная зарплата в НХЛ поднимется до $ 1 млн — PuckPedia

Минимальная зарплата в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) поднимется до $ 1 млн в сезоне-2029/2030. Об этом сообщает портал PuckPedia.

По информации источника, увеличение прописано в обновлённом коллективном соглашении, которое будет действовать с 2026 по 2030 год. В предстоящем сезоне минимальная зарплата сохранится на прежнем уровне и составит $ 775 тыс.

Рост минимальной заработной платы в НХЛ:

2026/2027 – $ 850 тыс.;

2027/2028 – $ 900 тыс.,

2028/2029 — $ 950 тыс.;

2029/2030 — $ 1 млн.

Отмечается, что если у игроков в этих сезонах будут действовать ранее заключённые контракты с минимальной зарплатой, то её размер будет увеличен до действующего в конкретном сезоне минимума.

Кроме того, увеличится максимальный размер годовой зарплаты для игроков на контрактах новичка (без учёта бонусов за достижения). Сейчас максимум составляет $ 975 тыс. В 2026 году он возрастёт до $ 1 млн, а с 2027 года будет применяться формула – минимальная зарплата в НХЛ плюс $ 175 тыс. Таким образом, в сезоне-2029/2030 максимум составит 1,175 млн.