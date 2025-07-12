Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минимальная зарплата в НХЛ поднимется до $ 1 млн — PuckPedia

Минимальная зарплата в НХЛ поднимется до $ 1 млн — PuckPedia
Аудио-версия:
Комментарии

Минимальная зарплата в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) поднимется до $ 1 млн в сезоне-2029/2030. Об этом сообщает портал PuckPedia.

По информации источника, увеличение прописано в обновлённом коллективном соглашении, которое будет действовать с 2026 по 2030 год. В предстоящем сезоне минимальная зарплата сохранится на прежнем уровне и составит $ 775 тыс.

Рост минимальной заработной платы в НХЛ:

  • 2026/2027 – $ 850 тыс.;
  • 2027/2028 – $ 900 тыс.,
  • 2028/2029 — $ 950 тыс.;
  • 2029/2030 — $ 1 млн.

Отмечается, что если у игроков в этих сезонах будут действовать ранее заключённые контракты с минимальной зарплатой, то её размер будет увеличен до действующего в конкретном сезоне минимума.

Кроме того, увеличится максимальный размер годовой зарплаты для игроков на контрактах новичка (без учёта бонусов за достижения). Сейчас максимум составляет $ 975 тыс. В 2026 году он возрастёт до $ 1 млн, а с 2027 года будет применяться формула – минимальная зарплата в НХЛ плюс $ 175 тыс. Таким образом, в сезоне-2029/2030 максимум составит 1,175 млн.

Материалы по теме
Остатки сладки? 11 заметных свободных агентов НХЛ, у которых всё ещё нет контракта
Остатки сладки? 11 заметных свободных агентов НХЛ, у которых всё ещё нет контракта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android