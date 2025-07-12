«У Кросби был Малкин, а Коннор — на необитаемом острове». Sportsnet — о спаде Бедарда

Обозреватель канадского портала Sportsnet Майкл Амато высказался по поводу спада в игре у первого номера драфта НХЛ — 2023 форварда «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда.

«После успешного дебюта Маклин Селебрини начинает привлекать внимание канадской олимпийской сборной. Но этого нельзя сказать о Конноре Бедарде, который только что завершил свой второй сезон. Бедарда редко упоминают в таких разговорах, и кажется, что о нём вспоминают в последнюю очередь, когда речь заходит о великих молодых игроках современного хоккея.

Это не столько обвинение в адрес Бедарда, сколько критика в адрес «Чикаго Блэкхоукс» за то, как они поддерживали молодого феномена на протяжении его недолгой карьеры в НХЛ. У 19-летнего игрока просто не было рядом талантливых партнёров, которые могли бы облегчить ему адаптацию и укрепить его уверенность в себе. «Блэкхоукс» вложили средства в нападающих Теуво Терявяйнена и Тайлера Бертуцци, а также в защитников Алека Мартинеса и Ти Джея Броди. Мартинес с тех пор завершил карьеру, а Броди был выкуплен, в то время как Терявяйнен и Бертуцци показали средние результаты.

У большинства талантливых игроков, таких как Бедард, были партнёры, которые помогали им начать путь в НХЛ. У Уэйна Гретцки был Марк Мессье, у Сидни Кросби — Евгений Малкин, а у Коннора Макдэвида — Леон Драйзайтль. У Бедарда нет никого, кто был бы хотя бы на одном уровне с этими игроками. Он как будто на необитаемом острове — и, похоже, ему снова придётся провести ещё один сезон практически в одиночку», — написал Амато в статье для Sportsnet.

В прошедшем сезоне 19-летний Бедард набрал 67 (23+44) очков в 82 играх регулярного чемпионата. В своём дебютном сезоне-2023/2024 он записал на свой счёт 61 (22+39) очко в 68 матчах.