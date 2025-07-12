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«Можно вложиться в легионеров, а потом хоть потоп». Юрзинов — о зарубежных тренерах в КХЛ

«Можно вложиться в легионеров, а потом хоть потоп». Юрзинов — о зарубежных тренерах в КХЛ
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Заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался по поводу привлечения большого количества иностранных специалистов в Континентальную хоккейную лигу.

«Слежу за тем, как «Куньлунь» ищет себе тренера, мелькают североамериканские фамилии – одна за другой. Похожая картина в Омске, где североамериканца выписали даже под ВХЛ, в Челябинске, Ярославле.

Жаль, что тренерскую школу имени Чернышёва, Тарасова и Тихонова, мы, получается, вынуждаем сдать свои позиции. Во всем мире тренерские рынки практически закрыты, а уж о том, чтобы взять с собой ещё и легионера-ассистента, даже подумать нельзя – это просто вызов. А ведь нет национальной тренерской школы – нет и национального развития…

Можно пойти путём «Динамо» – и перезапустить свою систему, вложиться в будущее. А можно вложиться в сегодняшний день, в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп…

Тот же «Куньлунь» один раз – и в дебютный сезон – вышел в КХЛ в плей-офф, было это при российском тренере (Владимире Юрзинове-младшем. – Прим. «Чемпионата») и со скромным бюджетом. Делайте выводы», – приводит слова Юрзинова-старшего Russia-hockey.

Ранее канадский тренер Боб Хартли возглавил действующего чемпиона КХЛ ярославский «Локомотив» после ухода в ЦСКА Игоря Никитина.

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