«Отдал пару передач Ротенбергу, в СКА после этого не звали». Данил Гущин — о хоккее 3х3

Российский форвард системы «Сан-Хосе Шаркс» Данил Гущин рассказал о своём опыте игры в хоккее 3х3. Он принял участие в матче Суперфинала «КХЛ 3х3».

— Вы давно играете за океаном. Этот опыт хоккея 3×3 — первый в карьере?

— Несколько лет назад, два или три года назад, приезжал на мини-турнир, который организовывал Ротенберг. Поиграл немного за команду Романа Борисовича. Но здесь площадка поменьше, поинтереснее.

— Сколько передач на голы Ротенбергу тогда отдали?

— Парочку точно отдал!

— После этого в СКА вас не зазывали?

— Нет-нет (смеётся).

— В Северной Америке эта дисциплина как-то развивается?

— Я слышал, что в Монреале какие-то турниры проводятся. На любительском уровне, — приводит слова Гущина Sport24.

Гущин — воспитанник екатеринбургского хоккея, был выбран «Сан-Хосе» в 2020 году в третьем раунде под общим 76-м номером. В прошедшем сезоне 23-летний форвард провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись одной результативной передачей. Также на его счету 60 игр (с учётом плей-офф) в составе «Барракуды» (фарм-клуб «Сан-Хосе») в AHL, в которых он забросил 29 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав 52 очка.