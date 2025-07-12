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Контракт Гаврикова с «Рейнджерс» вошёл в топ-10 сделок свободных агентов — The Athletic

Контракт Гаврикова с «Рейнджерс» вошёл в топ-10 сделок свободных агентов — The Athletic
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Портал The Athletic включил контракт российского защитника Владислава Гаврикова с «Нью-Йорк Рейнджерс» в список из 10 лучших сделок на рынке свободных агентов НХЛ-2025 на данный момент. Россиянин заключил с клубом семилетний контракт на общую сумму $ 49 млн.

«Предоставление такого контракта 29-летнему защитнику действительно сопряжено с определённым риском. Есть реальный шанс, что Владислав Гавриков ближе к тому, чтобы стать защитником № 3/4, чем к тому, чтобы стать рабочей лошадкой топ-пары, которой он стал в прошлом сезоне, особенно после перехода из команды с элитной структурой в Лос-Анджелесе в ту, которая в прошлом сезоне была неорганизованной и хаотичной в обороне.

Но даже учитывая это, «Рейнджерс» сделали разумную ставку по нескольким причинам.

Во-первых, они добились успеха в этой сделке, потратив $ 7 млн в год, что выглядит довольно разумно в мире стремительно растущих капиталов. Гавриков — лучше, чем Иван Проворов, который заработал $ 8,5 млн в год на продлении контракта с «Блю Джекетс». Гавриков — чрезвычайно надёжный защитник, который должен преуспевать, либо играя рядом с Адамом Фоксом в первой паре, либо играя во второй паре», — написано в статье The Athletic.

Топ-10 контрактов на рынке неограниченно свободных агентов на данный момент по версии The Athletic (без учёта контрактов, заключенных со своими клубами до 1 июля):

  • Митчелл Марнер («Вегас Голден Найтс») — $ 12 млн x 8 лет;
  • Пиус Зутер («Сент-Луис Блюз») — $ 4,125 млн x 2 года;
  • Николай Элерс («Каролина Харрикейнз») — $ 8,5 млн x 6 лет;
  • Брент Бёрнс («Колорадо Эвеланш») -— однолетний контракт на $ 1 млн в год + бонусы;
  • Джейк Аллен («Нью-Джерси Дэвилз») -— пятилетний контракт на $ 1,8 млн в год;
  • Владислав Гавриков («Рейнджерс») — семилетний контракт на $ 7 млн в год;
  • Джефф Петри («Флорида Пантерз») — однолетний контракт на $ 775 тыс.  + бонусы;
  • Брок Бёзер («Ванкувер Кэнакс») — семилетний контракт на $ 7,25 млн в год;
  • Эндрю Манджапане («Эдмонтон Ойлерз») — двухлетний контракт на $ 36 млн в год;
  • Ник Бьюгстад («Сент-Луис») — $ 1,75 млн x 2 года.
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