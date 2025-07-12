Московское «Динамо» опубликовало план предсезонной подготовки

Пресс-служба московского «Динамо» разместила план предсезонной подготовки. Команда выйдет из отпуска 1 августа.

План предсезонной подготовки московского «Динамо»:

1 августа — углублённое медицинское обследование, г. Москва;

3-16 августа — учебно-тренировочные сборы, г. Минск (Беларусь);

17 августа, 11:00 мск — контрольный матч «Динамо» — ХК «Юность», г. Минск;

18-27 августа — тренировочный процесс, г. Москва, «ВТБ Арена»;

22 августа, 16:30 мск — контрольный матч «Динамо» — «Ак Барс», г. Москва, «ВТБ Арена»;

25 августа, 13:00 мск — контрольный матч ЦСКА — «Динамо», г. Москва, «ЦСКА Арена»;

28-31 августа — Кубок мэра Москвы, г. Москва, «Мегаспорт».

В Кубке мэра Москвы в этом году примут участие «Куньлунь», ЦСКА, «Спартак», «Торпедо» и минское «Динамо». Бело-голубые сразятся с нижегородцами 28 августа, через два дня сыграют с минчанами, а на следующий день проведут матч за итоговое место в турнире.

Свой первый матч в регулярном чемпионате КХЛ-2025/2026 бело-голубые проведут 6 сентября в гостях с московским ЦСКА.