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Московское «Динамо» опубликовало план предсезонной подготовки

Московское «Динамо» опубликовало план предсезонной подготовки
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Пресс-служба московского «Динамо» разместила план предсезонной подготовки. Команда выйдет из отпуска 1 августа.

План предсезонной подготовки московского «Динамо»:

  • 1 августа — углублённое медицинское обследование, г. Москва;
  • 3-16 августа — учебно-тренировочные сборы, г. Минск (Беларусь);
  • 17 августа, 11:00 мск — контрольный матч «Динамо» — ХК «Юность»,  г. Минск;
  • 18-27 августа — тренировочный процесс,  г. Москва, «ВТБ Арена»;
  • 22  августа, 16:30 мск — контрольный матч «Динамо» — «Ак Барс»,  г. Москва, «ВТБ Арена»;
  • 25 августа, 13:00 мск — контрольный матч ЦСКА — «Динамо», г. Москва, «ЦСКА Арена»;
  • 28-31 августа —  Кубок мэра Москвы, г. Москва, «Мегаспорт».

В Кубке мэра Москвы в этом году примут участие «Куньлунь», ЦСКА, «Спартак», «Торпедо» и минское «Динамо». Бело-голубые сразятся с нижегородцами 28 августа, через два дня сыграют с минчанами, а на следующий день проведут матч за итоговое место в турнире.

Свой первый матч в регулярном чемпионате КХЛ-2025/2026 бело-голубые проведут 6 сентября в гостях с московским ЦСКА.

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