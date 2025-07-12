Овечкин подарил клюшку чемпиону мира по бильярду, а взамен получил кий

Четырёхкратный чемпион мира по бильярду в личном зачёте Иосиф Абрамов рассказал, как российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил ему клюшку.

Фото: Из личного архива Иосифа Абрамова

«Познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным. Легенда спорта! Спасибо за такой подарок», — написал Абрамов на своей странице в соцсетях.

Овечкин в качестве ответного подарка получил от Абрамова бильярдный кий.

Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 897 шайб.