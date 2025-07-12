Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин подарил клюшку чемпиону мира по бильярду, а взамен получил кий

Овечкин подарил клюшку чемпиону мира по бильярду, а взамен получил кий
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира по бильярду в личном зачёте Иосиф Абрамов рассказал, как российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил ему клюшку.

Фото: Из личного архива Иосифа Абрамова

«Познакомился с фантастическим спортсменом и не менее крутым человеком Александром Овечкиным. Легенда спорта! Спасибо за такой подарок», — написал Абрамов на своей странице в соцсетях.

Овечкин в качестве ответного подарка получил от Абрамова бильярдный кий.

Овечкин набрал 1623 очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, что является лучшим результатом среди российских хоккеистов. Он также является лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 897 шайб.

Материалы по теме
Ковальчук ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов способен повторить путь Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android