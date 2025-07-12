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ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Коваленко

ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Коваленко
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Пресс-служба ЦСКА объявила о заключении контракта с нападающим Николаем Коваленко. Соглашение рассчитано на два года, до конца сезона-2026/2027. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

У ЦСКА были права на Коваленко после обмена на нападающего Егора Соколова в «Торпедо».

25-летний Коваленко дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018. Всего в лиге он сыграл 304 матча за «Локомотив», «Ак Барс» и «Торпедо», набрав 158 очков (62+96) при показателе полезности «+45». Сезон-2024/2025 Николай провёл в Северной Америке. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков. На молодёжном уровне нападающий выигрывал Кубок Харламова в составе «Локо».

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