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Форвард Ярослав Яппаров заключил новый контракт с ЦСКА

Форвард Ярослав Яппаров заключил новый контракт с ЦСКА
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21-летний нападающий Ярослав Яппаров продлил контракт с ЦСКА до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Яппаров начинал заниматься хоккеем в ангарском «Ермаке». С 2017 года — в системе «Югры» Ханты-Мансийск. Летом 2022 года прошёл предсезонную подготовку в «Тракторе» и заключил двухлетний двусторонний контракт. За два сезона провёл 52 матча в «Челмете» (ВХЛ) и 71 — в «Белых медведях» (МХЛ). В начале декабря 2022 года дебютировал в КХЛ, проведя за «Трактор» два матча. Присоединился к ЦСКА в результате обмена перед началом сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне он набрал 48 очков (18 голов и 30 передач) в 59 матчах за «Звезду» (фарм-клуб ЦСКА) в регулярном чемпионате ВХЛ. Также он дебютировал в главной команде ЦСКА, сыграв девять матчей, включая пять в Кубке Гагарина, результативными действиями не отметился.

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