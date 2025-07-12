Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Калгари» Иван Просветов рассказал, в чём секрет успеха российских вратарей в НХЛ

Голкипер «Калгари» Иван Просветов рассказал, в чём секрет успеха российских вратарей в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Калгари Флэймз» российский голкипер Иван Просветов ответил на вопрос о секрете успешной игры отечественных вратарей в НХЛ.

«Работоспособность, наверное. Мы всегда все голодные русские, мы хотим работать, а они сытые (смеётся). Это всё шутка. Понятно, что и европейцы, и американцы с канадцами очень работоспособные ребята, но всё равно есть какой-то такой момент. Нам надо постоянно зарабатывать авторитет», – приводит слова Просветова «Советский спорт».

Просветов вернулся в НХЛ после сезона в ЦСКА. Сообщается, что соглашение голкипера с «Калгари» заключено сроком на один год, зарплата вратаря составит $ 950 тыс. за сезон.

В сезоне-2024/2025 в НХЛ выступали 11 российских вратарей. Сергей Бобровский с «Флоридой Пантерз» второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Голкипер Иван Просветов объяснил, почему решил перейти в «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android