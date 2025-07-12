«Как мы вас понимаем!» «Витязь» отреагировал на снятие «Юнисона» с чемпионата ВХЛ

Пресс-служба «Витязь» опубликовала пост в социальных сетях, в котором прокомментировала решение хоккейного клуба «Юнисон-Москва» приостановить участие в чемпионате России — ВХЛ на сезон-2025/2026.
Оба клуба пострадали из-за финансовых проблем.
«Как мы вас понимаем! Держитесь!» – сказано в сообщении подмосковного клуба.
Таким образом, в ВХЛ сезона-2025/2026 примут участие 32 команды. Отмечается, что календарь матчей, а также статус хоккеистов «Юнисон-Москва» будет рассмотрен на заседании Правления лиги, которое состоится 15 июля. Клуб был основан в 2022 году. В прошлом сезоне команда впервые выступала в ВХЛ и по итогам регулярного чемпионата заняла предпоследнее, 32-е место.
«Витязь» исключён из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до 2030 года.