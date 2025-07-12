Бокун — о целях на сезон: хочу помочь «Северстали» пробиться как можно дальше в плей-офф

Новичок «Северстали» белорусский защитник Даниил Бокун ответил на вопрос о своих целях в дебютном сезоне за череповецкий клуб.

— «Северсталь» — новый этап в твоей карьере. Что ждёшь от предстоящего сезона?

— Успешной игры — как от команды, так и от себя. Думаю, нам это по силам.

— В чём, на твой взгляд, уникальность череповецкой команды?

— В стиле игры и в том, как выстроены доверительные отношения между тренерским штабом и игроками.

— Какие ставишь перед собой цели?

— Максимально высокие. Хочу помочь команде пробиться как можно дальше в плей-офф, — приводит слова Бокуна пресс-служба клуба.

Сезон-2024/2025 Даниил провёл в нижегородском «Торпедо», на его счету 44 матча регулярного чемпионата и 7 (3+4) очков при показателе полезности «+7», одна встреча в плей-офф при нейтральном показателе полезности.

Напомним, «Северсталь» завершила текущий сезон поражением в первом раунде плей-офф от «Спартака» в серии из пяти матчей (1-4). В регулярном сезоне череповецкий клуб занял шестое место, набрав 83 очка после 68 встреч.