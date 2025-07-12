НХЛ введёт потолок зарплат в Кубке Стэнли с сезона-2026/2027

Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела потолок зарплат в Кубке Стэнли. Об этом сообщает портал PuckPedia.

Согласно новым правилам, прописанным в коллективном соглашении, на каждый матч плей-офф клуб должен укладываться в потолок зарплат, установленный на конкретный сезон.

Расчет потолка в Кубке Стэнли будет проводиться по следующим правилам:

бонусы хоккеистов за результативность и количество сыгранных игр не учитываются при расчёте;

если игрок был вызван из АХЛ по ходу сезона, под потолком на плей-офф будет учитываться полная средняя годовая зарплата (кэпхит) по его контракту;

так же будут учитываться контракты хоккеистов, полученные в результате обмена с удержанием зарплаты (если клуб выменивает хоккеиста с кэпхитом в $ 10 млн, из которых отдающая команда удерживает у себя $ 2,5 млн, то под потолком в плей-офф будут учтены $ 7,5 млн. Раньше система работала иначе ввиду того, что зарплата игрокам НХЛ начисляется за каждый день в активном ростере команды. Выменивая хоккеиста перед дедлайном, клубы фактически заполняли платёжку на существенно меньшие суммы, чем указано в кэпхите, так как большая часть зарплаты уже была выплачена другим клубом);

мёртвые активы (выкупы, штрафы, удержанные зарплаты) также учитываются при расчёте потолка зарплат в плей-офф.

Новые правила вступят в действие начиная с сезона-2026/2027.

Отмечается, что если бы они работали в минувшем Кубке Стэнли, то на шестой матч финала у «Эдмонтон Ойлерз» была бы платёжка на $ 80,64 млн, у «Флориды Пантерз» – на $ 93,04 млн при потолке в $ 88 млн.