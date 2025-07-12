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«Куньлунь» предал мытищинских болельщиков». Лидер фанатов — о переезде в Санкт-Петербург

«Куньлунь» предал мытищинских болельщиков». Лидер фанатов — о переезде в Санкт-Петербург
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Один из лидеров фанатского сообщества «Куньлунь Ред Стар» Денис Вакулич высказался по поводу переезда китайской команды из подмосковных Мытищ в Санкт-Петербург.

«По поводу переезда почти у всех сложилось мнение, что «Куньлунь» предал своих мытищинских болельщиков. В прошедшем сезоне количество зрителей на трибуне заметно выросло, клуб имел большие планы на следующий сезон в Мытищах и на работу с болельщиками. Наш фан-сектор также стремительно пополнял ряды, люди начали ездить на дальние выезды за командой. В этом сезоне люди уже планировали поехать даже во Владивосток.

Но в один день всё рухнуло. Это я даже не говорю про состав и уход Локхарта в «Спартак», ведь такие игроки — это сердце «Куньлуня». Всё произошло слишком резко для обыкновенного болельщика, который не имеет каких-то связей в клубе. Я точно не смогу забыть про этот клуб, хотя понимаю, что в нём от «мытищинского Куньлуня» остаётся лишь название. Дай бог, чтобы в составе осталось несколько знакомых игроков. Новое руководство просто украло клуб, считают в фанатской среде», — приводит слова Вакулича «Спорт день за днём».

3 июля КХЛ объявила, что китайский клуб проведёт следующий сезон на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Отметим, что в мае китайский клуб уведомлял лигу, что домашней ареной команды в сезоне-2025/2026 будет «Арена Мытищи», на которой команда играла с 2020 года.

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