Турнир «КХЛ 3х3», Суперфинал, 2025 год: результаты на 12 июля

Сегодня, 12 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» прошли четыре матча Суперфинала турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». В этот день состоялись полуфиналы, матч за третье место и финал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3». Суперфинал, 12 июля:

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 4:2;

«Ак Барс» — «Динамо» Мн — 5:2;

«Трактор» — «Динамо» Мн — 7:3;

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 2:1 Б.

Таким образом, «Салават Юлаев» стал победителем первого в истории чемпионата «КХЛ 3х3». «Ак Барс» занял второе место, а «Трактор» стал третьим.

Напомним, в турнире принимали участие восемь клубов, из которых шесть по итогам 24 туров пробились в Суперфинал. Первые пять дней Суперфинала были отведены под круговой турнир (клубы по разу сыграют друг с другом).